Judici, Molinoir e Bright Lights ancora insieme per una rivisitazione di "Poker face", approvata dal team di lady Gaga (VIDEO)

Bright Lights, JUDICI e Molinoir tornano sulla scena della musica dance internazionale da protagonisti riproponendo una nuova versione del celebre singolo di Lady Gaga “Poker Face”.

Il brano è stato reinterpretato vocalmente dalla cantante americana pluri nominata ai Grammy e ripensato in termini di sound design, mixing e mastering dai due dj e producer monregalesi con il contributo di Matteo Bruno del “Groove Eater Studio” di Niella Tanaro.

Un successo che inizia da lontano e che porta con sé tanto entusiasmo e passione: dopo aver superato i 3 milioni di ascolti con “Pump it Up”, realizzata sempre in collaborazione Bright Lights, i due dj monregalesi sono entrati a pieno titolo nella top 100 dei produttori italiani e si preparano al lancio del nuovo singolo che uscirà venerdì 26 febbraio su tutte le piattaforme digitali.

“Abbiamo scelto ‘Poker Face’ perché è stato un brano che ha segnato fortemente il nostro percorso nel mondo della musica” – commenta Gabriele Giudici – “Personalmente, rammento nitidamente la reazione tiepida della pista quando lo proposi per la primissima volta e quella, invece, letteralmente infuocata nelle settimane successive, quando il brano entrò in heavy rotation nelle radio”.

Tanto lavoro e tante idee nel corso di questo anno segnato dalla pandemia: dai concerti online a quello in filodiffusione che ha fatto ballare in sicurezza tutta la città di Mondovì. Il brano è stato pensato e scritto durante il primo lockdown, imponendo a tutto il team di lavorare a distanza dando però anche nuovi stimoli che hanno portato a un ottimo traguardo.

“Siamo molto felici di questo risultato. Riuscire a ottenere l’autorizzazione per la cover direttamente dal team di Lady Gaga è motivo di grande soddisfazione e orgoglio.” – spiega Fabrizio Molineri – “Sapevamo che re-interpretare una hit mondiale come ‘Poker Face’ sarebbe stato un progetto ambizioso e sicuramente rischioso. Ci siamo sentiti fare sarcasticamente gli auguri da tantissimi addetti ai lavori, però, forse, proprio il periodo di lockdown e di privazione della quotidianità ci ha spinto a rischiare e a provarci fino in fondo andando ‘all-in’ come in una vera partita di poker”.

