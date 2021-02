Un successo la Giornata della raccolta del farmaco: i ringraziamenti di Rotary e Rotaract Saluzzo

In data sabato 13 febbraio si è tenuta in tutta Italia la Giornata della raccolta del farmaco, con l'obiettivo di regalare alcuni farmaci di base alle persone più in difficoltà

I giovani del Rotaract di Saluzzo hanno aderito alla campagna partecipando come volontari nelle farmacie di San Chiaffredo e Santa Maria a Saluzzo.