Beinette, "Casa Arcobaleno": siglato il protocollo di intesa

Si continua a lavorare per il centro RAF "Casa Arcobaleno" di Beinette.

Come anticipato nelle scorse settimane, l'amministrazione ha dato il via alla collaborazione con il comune di Cuneo e il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese per stilare un protocollo di intesa al fine di creare un bando per l'assegnazione e la gestione della struttura.

Proprio in questi giorni i tre enti hanno siglato il protocollo di intesa che regolamenta le funzioni di ognuno nell'iter per la concessione del centro: gli uffici competenti del comune di Cuneo si occuperanno della gara (questo perché il bando supera i 20 milioni di euro, ndr), Beinette dell'aggiudicazione e gli aspetti tecnici riguardanti l'immobile, mentre il consorzio curerà la parte del servizio che verrà appaltata.

"Ci tengo a ringraziare gli uffici del comune di Cuneo e in particolare il dott. Rinaldi per l'aiuto e la collaborazione" - spiega il sindaco, Lorenzo Busciglio - "Nelle prossime settimane continueremo a lavorare per arrivare il prima possibile alla gara di concessione".

Un'opera importante il cui progetto di fattibilità, approvato in giunta, prevede un costo di circa 566 mila euro ristrutturazione e messa in sicurezza dello stabile (leggi qui) e che, una volta terminati i lavori, consentirà il rientro degli ospiti nella struttura, oggi ospitati a Demonte, dopo la chiusura disposta nel 2018.