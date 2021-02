Beinette, Centro RAF "Casa Arcobaleno": la giunta approva il progetto preliminare per la ristrutturazione

Il costo totale per le opere di ristrutturazione e messa in sicurezza ammonta a circa 566 mila euro che includono interventi interni ed esterni: solai, balconi, messa in sicurezza del tetto, tinteggiatura interna ed esterna, rimozione delle infiltrazioni, ripristino pavimentazione, realizzazione vie di fuga, rimozione degli intonaci precari con ripristini correlati.

Il progetto non sarà finanziato con i fondi di bilancio dell'amministrazione, ma si procederà con l’affidamento in concessione della struttura e in quest'ottica verrà siglato un protocollo di intesa con il comune di Cuneo e il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese per la realizzazione di un bando dedicato a tutti gli enti che operano nel settore disabilità per la gestione.