Cuneo, lavori in corso nelle frazioni: ecco gli interventi, da Bombonina a San Benigno

Sono 16 gli interventi – in varie fasi di gestazione – che l’assessore cuneese Luca Serale ha presentato nella serata di giovedì 25 febbraio alle commissioni consiliari riunite per l’illustrazione dei due progetti che l’amministrazione comunale intende presentare per il PINQuA: un focus sullo stato dell’arte dei Piano Frazioni.

Tratto ciclopedonale in via Spinetta da via della Ripa al concentrico: affidata la progettazione

“Interveniamo in maniera capillare, toccando tutte le aree e le frazioni del nostro capoluogo – ha detto Serale - . Altri lavori sono in cantiere, per esempio a San Rocco, dove stiamo lavorando per esempio alla messa in sicurezza di corso De Gasperi, che è frutto di ragionamenti approfonditi. Non dimentichiamo nemmeno il progetto di prolungamento dell’asse rettore per ora siamo arrivati sino al campo d’atletica, ma ci proponiamo di procedere connettendo al capoluogo le nostre bellissime vallate”.