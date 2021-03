Mondovì, finanziamenti al comune per il ponte del Borgato. Ganzinelli: "Intervento importante, penso ad Angelo Rossetti e al suo impegno per il rione"

La città di Mondovì riceverà 1 milione di euro dal Ministero dell'Interno per “opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”.

Come spiegato dall'amministrazione comunale, si tratta di 200 mila euro per la strada Valle Ellero, arteria importante anche per Pascomonti, che oggi è spesso interessata da problemi in caso di piogge intense. I restanti 800 mila daranno la possibilità di intervenire con opere di messa in sicurezza idrica sui ponti di via Oderda al Borgato, Madonnina e Località Longana.

"Sono davvero contento della notizia relativa all'intervento sul ponte di via Oderda, al Borgato: in questo momento ripenso all'amico Angelo Rossetti ed alle battaglie che ha portato innanzi per il rione" - commenta il consigliere Roberto Ganzinelli - "I lavori risponderanno ad un'esigenza di sicurezza e sono grato al competente Assessore, Sandra Carboni, per l'impegno che ha profuso".