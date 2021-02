Altro intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di un veicolo poco prima delle ore 20 di oggi, sabato 27 febbraio.

Si sta operando per un'auto rimasta in bilico sul ciglio di una strada sterrata nei pressi della chiesa di Roccasparvera.



Una squadra proveniente da Cuneo è sul posto per rimettere la vettura sulla carreggiata.