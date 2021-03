Fanghi e rifiuti nei campi dell’Albese: 11 misure cautelari disposte dalla Dda di Torino (VIDEO)

Le undici misure comminate riguardano i lavoratori dell’azienda in senso ampio – dirigenti ed esecutori - , ma anche i soggetti che smaltivano concretamente nel campo il materiale illecito. Si parla di due misure di arresti domiciliari e nove obblighi di firma. Uno dei due arresti domiciliari è stato comminato ai danni di un astigiano, trovato durante la perquisizione della sua abitazione, in possesso di due armi rubate e 35.000 euro in contanti, oltre a 18.000 litri di gasolio rubato all’azienda (per il cui recupero si stanno organizzando i vigili del fuoco astigiani).