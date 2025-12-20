Nella notte incidente stradale alle porte di Cuneo: tre i feriti

Incidente stradale, nella serata di venerdì, alle porte di Cuneo, in via Torino 381.
In seguito ad un violento tamponamento un'auto è finita contro il cancello di una casa situata al ciglio della strada in direzione Centallo.
Feriti gli occupanti di entrambe le vetture, tre in totale, tutti trasferiti all'ospedale di Cuneo. Nessuno di loro, fortunatamente, è in gravi condizioni.
Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri per i rilievi del caso.
Il sinistro si è verificato intorno a mezzanotte.