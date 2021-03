Zona rossa in Piemonte. Prorogata a Cavour, prosegue nei 12 comuni di Valle Po e Infernotto

È stata prorogata fino al 12 marzo la zona rossa attivata nel comune di Cavour, in provincia di Torino, e nei 7 comuni della Val Vigezzo nel Vco di Re, Craveggia, Villette, Toceno, Malesco, Santa Maria Maggiore e Druogno.



Prosegue la zona rossa anche per 12 comuni della Valle Po in provincia di Cuneo (Barge, Bagnolo Piemonte, Crissolo, Envie, Paesana, Gambasca, Revello, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Rifreddo, Sanfront), 2 comuni in provincia di Torino (Bricherasio e Scalenghe) e nel Vercellese per il comune di Crescentino, per un totale di 23 comuni in zona rossa in questo momento in Piemonte.



In questi comuni è previsto anche il potenziamento del tracciamento attraverso i tamponi e la messa in priorità per la vaccinazione degli anziani over80 domiciliati in zona rossa.