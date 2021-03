A Paesana uno degli hotspot per i vaccini anti-Covid in zona rossa

Come annunciato nel nostro articolo di ieri (4 marzo), l’Asl Cn1 è al lavoro per l’allestimento di una serie di centri vaccinali periferici nei Comuni delle Valli Po e Infernotto dove è stata istituita – dalle 19 del 3 marzo – la zona rossa.

L’obiettivo è ridurre la minimo la circolazione lungo la vallata da e per l’ospedale di Saluzzo, sino ad ora centro vaccinale di riferimento. L’Asl punta a creare hotspot sul territorio, per un’azione mirata e capillare di vaccinazione.

Tra i Comuni individuati, anche Paesana.

Qui la sede del centro vaccinale sarà allestita, come conferma il sindaco Emanuele Vaudano, all’interno della sala incontri di via Roma. I locali sono già stati oggetto, mercoledì, di un sopralluogo congiunto tra Amministrazione, Polizia locale, ufficio tecnico, Protezione civile e Asl Cn1.

Da quanto ne è emerso, nulla osta all’allestimento del centro vaccinale nella sala incontri, in pieno centro paese e disposta interamente al piano terra, senza barriere architettoniche. Qui partirà – le date sono ancora in fase di definizione – la campagna vaccinale, per il bacino d’utenza che (si presuppone) comprenderà, oltre a Paesana, anche Sanfront e l’alta Valle Po.

Seguendo quelle che sono le indicazioni del piano vaccinale, i primi ad essere vaccinati saranno gli over 80. La gestione delle convocazioni degli anziani che hanno aderito alla campagna vaccinale è in capo ovviamente all’Asl Cn1.

Il Comune è al lavoro per predisporre la sala e, durante i giorni di vaccinazione (si presuppone siano tre giornate) si avvarrà della collaborazione della Protezione civile e della Croce rossa. Gli anziani, un volta all’interno della sala, prima si presenteranno all’area accettazione, poi verranno sottoposti a vaccinazione ed infine attenderanno in un’area di osservazione. Un percorso obbligato al termine del quale, poi, potranno lasciare la sala e tornare a casa.