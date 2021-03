Anche il sindaco di Bagnolo, Fabio Bruno Franco, positivo al Covid

Anche Fabio Bruno Franco, sindaco di Bagnolo Piemonte, è positivo al Covid-19.

A confermarcelo, lo stesso primo cittadino, che si trova ovviamente in isolamento in casa sua, dove sta continuando a lavorare in smart-working.

“Sto bene – ci dice dopo averlo raggiunto telefonicamente – a parte un po’ di stanchezza. Ma se il mio decorso continua così, posso ritenermi fortunato”.

Positive al Covid anche le due figlie piccole di Bruno Franco, rispettivamente di 3 e 1 anno.

“Anche le mie figlie stanno bene, fortunatamente” aggiunge il primo cittadino di Bagnolo che, come Barge e tutta la Val Po, da ieri sera (3 marzo) alle 19 è in zona rossa, su disposizione del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Qui la preoccupazione – che ha indotto la Regione a istituire zona rossa – è dettata dal cosiddetto “focolaio di Cavour”, dove si riscontrano anche casi di varianti inglesi, e dal rapido incremento di casi nel giro degli ultimi tempi.

“Non posso far altro che continuare a rimarcare l’importanza del rispetto delle regole – sottolinea con forza il sindaco –: io sono sempre stato attento e mi sono contagiato lo stesso, quindi l’invito che estendo a tutti i miei concittadini, e non solo, è quello di seguire al massimo le indicazioni e le norme anti-Covid”.

Il pensiero del sindaco, poi, va a questa ondata, che colpisce anche bambini e ragazzi: “Il contagio non risparmia anche le fasce giovani, le mie figlie ne sono la dimostrazione: è bene dirlo”.

Nel saluzzese, a luglio del 2020, era risultato positivo al Covid-19 il sindaco di Pagno, Nico Giusiano. Di queste ultime settimane, invece, la notizia della positività di Fabrizio Re, sindaco di Crissolo.