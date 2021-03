Il viaggio di Targatocn nella zona rossa all’ombra del Monviso (VIDEO)

Un “viaggio” di una 90ina di chilometri, nella zona rossa all’ombra del Monviso.

Lo abbiamo fatto, telecamera alla mano, quest’oggi 4 marzo 2021. Il primo risveglio delle Valli Po e Infernotto in zona rossa. Qui, la “redzone”, per dirla all’inglese, è scattata ieri sera (3 marzo), alle 19, su disposizione del presidente della Regione Alberto Cirio.

Da stamane, scuole di ogni ordine e grado chiuse, in didattica a distanza, spostamenti vietati se non per motivi di lavoro, salute o necessità, chiuso il commercio al dettaglio non necessario. Si seguono le regole dell’ultimo Dpcm firmato da Giuseppe Conte, datato 14 gennaio 2021, in attesa del nuovo decreto, firmato dal nuovo premier Mario Draghi, ma in vigore da sabato 6 marzo.

Nel video, la situazione di oggi in tutti i 12 Comuni in zona rossa: Crissolo, Ostana, Oncino, Paesana, Sanfront, Gambasca, Martiniana Po, Rifreddo, Revello, Envie, Barge e Bagnolo Piemonte. Dal Monviso ai confini con il pinerolese, con Cavour, finita in zona rossa 95 ore prima delle nostre vallate.

Proprio il “focolaio Cavour” crea apprensione. Nelle Valli Po e Infernotto, prima zona della Granda a diventare rossa, un po’ ovunque (ma non dappertutto) si sono registrati aumenti di casi di contagio. A Barge è stato accertato il primo caso di variante inglese, che spaventa per aggressività, contagiosità anche sulle fasce più giovani.

Un video, lo precisiamo, registrato oggi (4 marzo), nella fascia oraria a cavallo tra la mattinata e il primo pomeriggio e che mostra la situazione nei paesi valligiani. A parlare, questa volta, lasciamo che siano proprio le immagini. E il “suono del silenzio”.