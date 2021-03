Quando la cuneese Gabriella Giordano intervistò Sordi e Zeffirelli: per i 55 anni di Radio Monte Carlo torna a fare la speaker

Il 6 marzo 2021 l’emittente Radio Monte Carlo compie 55 anni e per l’occasione la speaker cuneese Gabriella Giordano tornerà in studio per regalare agli ascoltatori un momento amarcord.

Per celebrare l’evento, le voci più importanti e rappresentative della storia della radiofonia italiana saranno infatti impegnate in una 12 ore no-stop di diretta, con protagonista anche la voce cuneese di Gabriella Giordano. Con lei Luisella Berrino, Awanagana, Federico L’Olandese Volante, Barbara Marchand, Gianni De Berardinis, Ettore Andenna, Patty Farchetto, Mauro Pellegrino, Andrea Munari, Francesco Perilli, Fausto Terenzi, Manuela De Vito, Claudio Sottili, Max Pagani, Antonio De Via, Riccardo Heinen, Tommy, Clive, Marco d'Amore, Daniela Palandri, Mario Conti, Marco Odino e molti altri.

Gabriella ha lavorato nella sede radiofonica del Principato dal 1976 al 1985, trasmettendo rubriche e musica in diretta: “Mi emoziona ricordare il mio battesimo radiofonico con il noto conduttore Awanagana. Nella mia carriera ho avuto la fortuna di incontrare e intervistare personaggi memorabili. Feci l’intervista al professor Christiaan Barnard, il primo chirurgo assurto a fama mondiale per aver praticato il primo trapianto di cuore della storia della medicina. In quella sua trasferta a Montecarlo, Barnard venne in radio e assistettero all’intervista i giornalisti ANSA. Fu così che la mia intervista venne condivisa su tutte le testate giornalistiche d’Italia. Conobbi e intervistai anche Alberto Sordi, Franco Zeffirelli e altri grandi nomi dello spettacolo, dello sport, della cultura. Essendo RMC la prima radio alternativa alle reti RAI, noi speaker spaziavamo con i nostri dialoghi in tutti i campi: dal palcoscenico dei teatri e del cinema agli ambiti culturali e scientifici.”

Dai microfoni di RMC Gabriella è passata a dar voce al territorio cuneese con un forte impegno come consigliere dell’ATL del Cuneese (dal 2014), ma non solo. Rotariana da numerosi anni, Gabriella è ambasciatrice delle Alpi di Cuneo dove vive la sua passione per la montagna e per lo sci: nella sua amata Limone Piemonte trascorre lunghi periodi dell’anno.

Nella mattinata di sabato 6 marzo, a partire dalle ore 10.30 circa, Gabriella sarà dunque in diretta dagli studi milanesi di RMC per questa importante reunion: un’occasione per collegarsi e rivivere insieme le grandi emozioni della radio.