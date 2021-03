Mondovì, bando sport e periferie: Provincia e Comune scrivono al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per il Pala Manera

Si continua a lavorare per la riqualificazione energetica del Pala Manera di Mondovì. Come anticipato negli scorsi mesi, la Provincia di Cuneo, ha partecipato a un bando per dotare la struttura di nuovi impianti di aerazione, coibentazione della con conseguente miglioramento della classe energetica e rinnovo di bagni e spogliatoi. (leggi qui).

Proprio negli scorsi giorni il Governo, con il decreto del Ministero per le politiche giovanili e lo sport del 18 gennaio 2021, ha incrementato le risorse destinate al bando sport e periferie 2020, per un ammontare di 160 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

La Provincia di Cuneo che, nell’ambito del predetto bando, ha presentato il progetto per la riqualificazione energetica per l'impianto del Pala Manera per un importo totale di 700 mila euro, ha inviato una lettera, in sinergia con il Comune di Mondovì, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, al fine di sottolineare l’importanza del potenziale intervento, evidenziandone i tratti e le finalità salienti.

Il presidente Federico Borgna, unitamente al consigliere provinciale Pietro Danna, al sindaco di Mondovi, Paolo Adriano ed all’assessore allo sport Luca Robaldo, ha rappresentato quindi al Sottosegretario l’importanza di addivenire ad una riqualificazione del Palamanera che permetta una sua migliore fruibilità per gli anni a venire.

L'intervento di riqualificazione risulta particolarmente importante per la città visto che si tratta di un impianto che rappresenta la sede di gioco e allenamento di due società pallavolistiche militanti nel campionato di Serie A2, maschile e femminile, caratteristica che rende Mondovì una delle poche realtà a livello nazionale capace di vantare una partecipazione sportiva di tale livello, tenendo presente che si tratta di un territorio che conta poco più di 22 mila abitanti.