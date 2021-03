Cuneo dice no alla DAD: "Decisione inaccettabile" (GALLERY FOTO E VIDEO)

Delusione e rabbia, e voglia di far sentire la propria voce: sono queste le sensazioni che si sono respirate nella mattinata di oggi (lunedì 8 marzo) a Cuneo, durante la manifestazione di protesta contro la ripresa dell'attività scolastica a distanza in tutte le scuole di ogni ordine e grado del Piemonte, predisposta proprio a partire da oggi e sino al 20 marzo.

Davanti all'entrata del municipio del capoluogo - così come in diversi altri centri del territorio provinciale - si sono riunite decine di persone tra docenti, genitori e bambini, organizzati da Sara Marchisio, psicologa ed ex direttrice della Caritas di Cuneo. Tra di loro, anche un'ex-insegnante, al primo giorno di pensione, e a dimostrazione dell'ampiezza della tematica.

A prendere la parola negli interventi che hanno caratterizzato la manifestazione di protesta è stata anche la "prof ribelle" Sara Masoero: "Basta indicare i cittadini, specie i più giovani, come i nuovi untori - ha detto - : molte delle aspettative che avevamo potuto costruirci nel corso delle settimane, in questo ultimo anno, sono state tradite e molto di ciò che ci era stato promesso non ha trovato concretizzazione. Riprenderò da domani la mia azione di protesta: dalle 8 alle 13 sarò al parco della Resistenza per tenere le mie lezioni, in un'attività di DAD vera e propria... ma all'aperto".