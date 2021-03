Savigliano, i 66 parcheggi blu a pagamento cambiano finalmente tinta

Sono finalmente cominciati i lavori di tinteggiatura degli spazi blu dei parcheggi a pagamento in piazza Schiaparelli e nei pressi della stazione ferroviaria di Savigliano.

Tutti i 66 parcheggi saranno riconvertiti nella giornata di oggi, lunedì 8 marzo, per diventare da blu a pagamento a bianchi non a pagamento.

I ritardi da parte della ditta Gestopark principalmente dovuti alle condizioni climatiche. Si era poi rimasti in stallo per la riconversione dei parcheggi in piazza Schiaparelli, viale Marconi e piazza Sperino quando ancora era in forse l'utilizzo dell'ala comunale per i vaccini degli ultra 80enni. In quel caso infatti avere i parcheggi a pagamento in quest'area per l'Amministrazione sarebbe stato utile per il ricambio dei posteggi nel centro cittadino e per dare maggiore comodità di parcheggio per coloro che arrivavano per fare ricevere la dose di vaccino.

Il 15 marzo partiranno le vaccinazioni all'interno della Crosà Neira, quindi si è potuto procedere con la conversione dei parcheggi che sono diventati a zona disco nei pressi della chiesa proprio per garantire posti liberi agli anziani che si recano a Savigliano per le vaccinazioni.

Sul posto per la tinteggiatura i dipendenti della ditta Gestopark e la Polizia Locale per controllare che non si siano veicoli da rimuovere.