Siti Natura 2000, le associazioni ambientaliste di Cuneo scrivono alla Regione: "Al più presto un coordinamento"

Un'organizzazione coordinata regionale e locale per informare e promuovere la conoscenza della rete Natura 2000: è questo che le associazioni ambientaliste del cuneese Legambiente, LIPU, Pro Natura, Cuneo Birding e Italia Nostra hanno richiesto alla Regione Piemonte tramite una lettera firmata dai rappresentanti Bruno Piacenza, Silvio Galfrè, Domenico Sanino, Albino Gosmar e Alberto Collidà. La rete dei Siti Natura 2000 è stata istituita nel maggio 1992 dalla direttiva europea Habitat, che ha portato alla luce i Siti di Importanza Comunitaria nelle Zone Speciali di Conservazione e in quelle di Protezione Speciali, allo scopo di promuovere la biodiversità del territorio italiano conservando specie animali e vegetali a rischio: "Una Direttiva europea di enorme portata per le politiche di tutela dell'ambiente - sostengono le associazioni nella lettera - . Per la prima volta si sono istituite aree protette di interesse comunitario per la protezione di specie ed habitat secondo standard europei".

A gestire i siti sono le Regioni, con differenze rilevanti all'interno del Paese: "La Regione Piemonte ha recepito e organizzato in modo organico tutta la normativa nella legge regionale 19/2009 "Testo unico per le aree protette e la tutela della biodiversità", che in maniera esauriente regola la materia, e ha istituito la Rete regionale delle aree protette. Successivamente sono state approvate le “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”".