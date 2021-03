"Prossima fermata biblioteca": partito il progetto in Val Vemenagna

Ha preso il via lo scorso 26 febbraio il progetto "Prossima fermata biblioteca", che fino a settembre coinvolgerà i Comuni di Robilante, Roccavione e Vernante.

La proposta del comune di Robilante, in rete con il Comune di Roccavione e il Comune di Vernante, con il coordinamento di noau | officina culturale, in collaborazione con Associazione culturale Limodoroe Hamelin | Associazione culturale, è realizzata nell’ambito del progetto Interreg Alcotra n. 1818 “Vermenagna-Roya” con il contributo della Fondazione CRC nell’ambito del bando“Cultura da vivere”.

Obiettivo dell’iniziativa è trasformare la concezione della biblioteca di paese in un luogo aperto e smart per lo scambio di idee, conoscenze, opportunità, innovazione, ma soprattutto interpersonale: nelle biblioteche di Robilante, Roccavione e Vernante, si potrà parlare (non solo sottovoce), immaginare, proporre, condividere.

Giovani tra i dodici e i diciotto anni, famiglie, docenti e bibliotecari sono i destinatari del percorso di attività educative e culturali del progetto quali letture, confronti e incontri formativi, eventi e workshop.

Il fitto calendario di appuntamenti rivolti ai giovani dei tre Comuni della valle Vermenagna, tutti previsti pressola Stazione delle Idee, uno spazio di animazione culturale e territoriale a disposizione dei giovani della valle attualmente situato in alcuni locali dell’ex Confraternita di Robilante in attesa di essere accolto al primo piano dell’ex Stazione, è stato sospeso dopo i primi due incontri del 26 febbraio e del 5 marzo causa misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Èstato invece rimodulato il corso di formazione gratuito per adulti (insegnanti, bibliotecari, educatori, appassionati) "Costruire giovani lettori", che si terrà online lunedì 22 e 29 marzo in orario 17-19.

Nei due incontri di formazione sui libri per ragazzi e sulla narrativa dedicata ai ‘giovani adulti’ tenuti dall’esperta di promozione della lettura Caterina Ramonda si analizzeranno tendenze, filoni, proposte originali del settore per dare ai partecipanti indicazioni e strumenti per scegliere i materiali migliori e strutturare un buon scaffale ‘young adults’.

Due i focus: uno su libri di qualità, strumenti e posture per avvicinare adulti e ragazzi attraverso la lettura, l’altro sulle proposte di poesia e fumetti/graphic novel, entrambi con l’obiettivo di trasmettere la necessità per gli adulti di conoscere le proposte che presentano ai ragazzi per fare delle narrazioni un terreno di incontro e di dialogo.

Iscrizione obbligatoria entro mercoledì 17 marzo a info@stazionedelleidee.it, indicando nell’oggetto dell’e-mail: Iscrizione corso “Costruire giovani lettori”, oppure sulla pagina FB @StazioneDelleIdee.

In attesa di nuove disposizioni sulla ripresa delle attività in presenza, perconoscere l’offerta completa del progetto si consiglia di visitare il sito www.stazionedelleidee.it e di seguirnei canali social (pagina Facebook e account Instagram @StazionelleIdee).