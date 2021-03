Arriva il 5G di Tim e Vodafone: preoccupazione a San Rocco Castagnaretta

Arriva il 5G, ad opera della Tim e di Vodafone nella stazione radiobase di San Rocco Castagnaretta, in corso Francia, attigua al condominio Vej Turin.

Lunedì 8 marzo i tecnici delle aziende di telecomunicazioni hanno provveduto all’installazione delle attrezzatture e delle antenne. L’arrivo di numerosi tecnici installatori ha molto allarmato la popolazione. “Ho chiesto immediatamente agli enti preposti quale fosse l’iter autorizzativo e l’oggetto dell’intervento – spiega il consigliere comunale Carlo Garavagno – Si tratta dell'adeguamento dell’impianto di radiotelecomunicazioni per ospitare il nuovo gestore Vodafone, da eseguirsi presso un esistente stazione radio base. Tim e Vodafone operano in maniera congiunta sui tralicci di proprietà di entrambe. Per perseguire questi scopi Vodafone Towers si è fusa in Inwit (Tim).

Entrambe le società comunicano una installazione (per Vodafone Italia) ed una modifica (per Tim). Verranno installate delle antenne per la diffusione del 5G, sia per Vodafone che per Tim.

Il 20 gennaio scorso Vodafone ha presentato una segnalazione certificata di inizio attività per la trasformazione della Stazione Radio Base esistente. Chiediamo agli enti preposti alla tutela della salute pubblica, in primis l’Asl e l’Arpa, di effettuare i dovuti controlli normativi, le emissioni di campo elettromagnetico e che si dia loro evidenza pubblica, come si fa per l’inquinamento atmosferico da smog, già notevole lungo tutto corso Francia e corso De Gasperi. Siamo in prossimità delle scuole della frazione che accolgono, dalla materna alle scuole medie, 20 classi per oltre 400 minori e di un quartiere densamente popolato. Non si tratta di essere contro quel progresso che in fondo tutti utilizziamo ma di tutelare la salute pubblica in una tecnologia di cui non conosciamo ancora i possibili effetti collaterali a lungo termine”. Con il termine 5G si indicano tecnologie e standard di nuova generazione per la comunicazione mobile. Questa “quinta generazione”, è la tecnologia di connessione che utilizzeranno gli smartphone, ma anche e soprattutto i tanti di oggetti connessi ( Internet delle cose) intorno a noi, destinati a essere sempre più numerosi (elettrodomestici, auto, semafori, lampioni, orologi. Una delle caratteristiche principali di questa rete è, infatti, proprio quella di permettere molte più connessioni in contemporanea, con alta velocità e tempi di risposta molto rapidi".