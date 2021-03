Che fastidio può dare la croce illuminata in punta al Monte Cavallo, a Bellino?

Sembra esserci una sorta di accanimento contro la Croce della Battagliola, la croce posata sul Monte Cavallo di Bellino, nel lontano luglio del 1969. La croce era stata, a perenne “monumento e ammonimento”, 52 anni fa, ricordando la battaglia della Battagliola del 19 luglio 1744, commemorando, come recita la targa, “Piemontesi e Francesi uniti nell’abbraccio della Croce, oltre le frontiere terrene”.

Da allora, insieme ad una Madonnina, dalla vetta di 2290 metri di quota, veglia sulla valle, nel ricordo e nella preghiera per i numerosi soldati francesi, spagnoli e piemontesi caduti nella battaglia.

Era il 2019, quando il Gruppo Alpini di Bellino, in occasione del 50esimo anniversario dalla posa, ritenendo cosa buona valorizzare un monumento del proprio territorio ad alto effetto commemorativo, religioso e culturale, decisero di illuminare la Croce della Battagliola.

A ripercorrere le tappe, Armando Estienne, capogruppo degli Alpini di Bellino.

“Era l’inizio di luglio 2019 – racconta – quando noi Alpini di Bellino tra cui io, Valter Borgna, Guido Deferre, Gianni Cischino ed Antonio Gallian, decidemmo di riverniciare la Croce, dopo averla sverniciata per asportarne la ruggine”. Si decise allora di illuminare la Croce. E gli Alpini, proprio in quei giorni, eseguirono tutti i lavori per posizionare il palo di ancoraggio dei pannelli solari, compreso lo scavo per posare un tubo per i fili elettrici.

Il 23 luglio 2019, la croce si accende, illuminata dalla Ditta “Snow Eliant” della famiglia Fina. Rimarrà accesa e ben visibile anche di notte sino a fine agosto 2019: poi, il balckout. I Fina tornano in quota, per un nuovo sopralluogo e riordinano il materiale elettrico: “Ritennero – prosegue Estienne – che la prima fornitura del materiale non fosse corrispondente alle esigenze di un lavoro di questo tipo”.

Lo stesso anno, all’incirca a metà del mese di settembre, Armando Estienne e Valter Borgna tornarono in quota, per rivestire in pietra il gruppo delle batterie, alimentato proprio da pannelli solari, in grado di fornire corrente all’illuminazione della croce.

Finalmente, il 1 novembre 2019, la “Snow Eliant” riuscì a ripristinare l’illuminazione alla Croce della Battagliola, che funzionerà sino a dicembre 2019: le forti raffiche di vento del 21 e del 22 dicembre di quell’anno fecero vibrare i pannelli solari, provocando l’allentamento degli ancoraggi: i pannelli scivolarono, cadendo in basso, e strapparono i cavi di alimentazione.

Da un lato, dunque, una serie di intoppi di natura tecnica.

Dall’altro, invece, sono subentrate ignoranza e vandalismo. A partire dai primi giorni del 2020 (era l’8 o il 9 gennaio), quando ignoti hanno rimosso le canaline per le strisce led posti lungo il perimetro della croce, gettandoli negli ontani del versante che guarda a Pontechianale.

Un danneggiamento senza apparente motivo (che fastidio può dare una croce illuminata a 2mila metri di quota?), e che portò ad un lungo periodo di “buio” sul Monte Cavallo: a causa della neve lungo la strada, infatti, la ditta incaricata non era riuscita a salire per le riparazioni del caso.

La cronistoria di questa vicenda ci porta al 22 giugno 2020: nuovo sopralluogo, insieme al capogruppo degli Alpini, per verificare la situazione ed il materiale mancante. Nel giro di neanche un mese, torna l’illuminazione, che funzionerà perfettamente sino all’8 ottobre 2020. In quella data, la croce è tornata a spegnersi in seguito ad un nuovo atto vandalico.

I vandali sono tornati sul Monte Cavallo. Hanno scollegato il cavo che collega il gruppo batterie alle luci, le canaline sono state nuovamente rimosse e – ancora una volta – gettate negli ontani.

Il gruppo Alpini di Bellino non riesce, finanziariamente, a ricoprire ulteriori spese per l’ennesimo intervento di riparazione: “Abbiamo così chiesto – racconta Estienne – a due giovani bellinesi, generosi ed esperti in materia, di ripristinare l’illuminazione”.

Ma l’ignorante accanimento contro un monumento che vanta 52 anni di storia non si ferma.

Da qualche giorno, dal 1 marzo scorso, la croce si è nuovamente spenta. Gli Alpini sono tornati in quota, per appurare l’ennesimo atto vandalico: cavi di alimentazione tagliati e led divelti.

Una situazione che lascia l’amaro in bocca, alle Penne Nere ed alla popolazione in generale: “L’amarezza – ci dice Estienne – nel constatare quest’ ultimo comportamento vandalico è davvero tanta.

Soprattutto perché lo stesso è rivolto al segno cristiano per eccellenza: la croce.

La Croce della Battagliola è di tutti, ed è stata illuminata per tutti, al fine di portare a chi le volge lo sguardo, nel buio della notte fisica o del cuore, uno spiraglio di luce, di speranza e di pace.

E’ triste e desolante constatare che qualcuno continui a volerla oscurare specialmente in questo periodo già tenebroso di suo. Solo persone che hanno paura di esprimere le proprie opinioni e di confrontarsi possono perseverare a compiere un gesto così infimo e irrazionale.

Chi agisce deve avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità. Il dialogo, a cui siamo aperti, è migliore di qualsiasi atto vendicativo.

La Croce della Battagliola verrà nuovamente accesa, simbolo che la luce di Cristo non si spegne mai”.

Ma, sul Monte Cavallo, verrà posizionata anche una telecamera di sorveglianza. Sembra impossibile dover ricorrere alla videosorveglianza a 2290 metri di quota. Eppure, a quanto pare, contro l’ignoranza di alcuni potrebbe essere davvero l’unico rimedio.