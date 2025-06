Scontro frontale tra due auto a Grinzane Cavour: due feriti

Incidente a Grinzane Cavour poco prima di mezzogiorno di giovedì 12 giugno, in via Valle Talloria, dove due automobili si sono scontrate frontalmente.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone soccorse dal personale sanitario e trasportate in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Alba, che hanno messo in sicurezza i veicoli, e la polizia municipale dell’Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo, incaricata dei rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.