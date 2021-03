A Paesana l’ultimo saluto al maresciallo Franco Fontana

Paesana ha dato l’ultimo saluto, questo pomeriggio, a Franco Fontana, 81enne maresciallo dell’Arma dei Carabinieri in congedo, comandante della locale stazione dell’Arma per 13 anni, dal 1977 al 1989.

Forse tanti lo ricorderanno durante il suo servizio, per la sua severità, per i suoi modi a volte un po’ troppo decisi o bruschi, soprattutto nei confronti di quei giovanotti un po’ violenti o esuberanti, quelli che oggi chiameremo bulli.

Si comportava così non per arroganza, ma perché la lezione servisse loro per riportarli alla retta via.

Già durante gli anni in cui svolgeva servizio come maresciallo, e poi ancora di più da quando era tornato qui a Paesana, in pensione, si era fatto una cerchia di amici con cui condivideva la passione per lo sport, in particolare per lo sci, lo sci d’alpinismo, la bici, la moto.

La pensione non lo portò all’inattività, anzi gestì per parecchi anni la piscina comunale, fu molto attivo e presente nel servizio in Croce rossa.

Cito quanto ha scritto ieri il sindaco di Paesana: "Ci lascia un servitore dello Stato, che per 13 anni è stato al servizio della nostra comunità, dove ha poi deciso di tornare a vivere, dopo la pensione, impegnandosi su più fronti. Ho avuto modo conoscere Franco negli anni della gestione della piscina, ma ho comunque avuto modo di conoscerlo come una persona sicuramente a tratti burbera, ma sempre gentile e simpatica, con la battuta sempre pronta".

Ora che per il nostro fratello Franco sono passate le cose di questo mondo, si è presentato davanti al Signore, portando con sè quanto fatto nella vita”.

Poi, al termine della celebrazione, la preghiera del volontario Cri.

Fontana, dal 2000, faceva infatti parte della Croce rossa di Paesana, dove ha svolto servizio fino a quando la salute glielo ha consentito.

“Franco ha sempre indossato la divisa della Croce Rossa con la stessa abnegazione con la quale ha indossato la divisa dell’Arma. Disponibile, presente, per anni ha messo a disposizione il suo tempo in tanti turni. Pronto a intervenire ogni qual volta il telefono squillasse, pronto a rispondere alla chiamata della centrale operativa.

Lascia, come ognuno dei nostri volontari, un vuoto incolmabile. Ma, siamo certi, citando Ugo Foscolo, che ‘Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda’. E noi, caro Franco, ti ricorderemo sempre. A dio”.