Pian Munè di Paesana, il menù del fine settimana a domicilio

Zona rossa a meno, Pian Munè è operativo. La stazione invernale di Paesana è pronta a scendere a valle dai suoi 1.500 metri anche in questo weekend per portare i suoi piatti fino alla pianura.

Le consegne a domicilio avvengono con utilizzo di appositi contenitori per garantire pietanze sempre calde, e in caso di consegne più lontane basteranno 10 minuti in forno a 180 gradi termici, e nel e.

I clienti possono scegliere un menù completo oppure singoli piatti.

Menù degustazione della settimana (20 euro): comprende cestino di parmigiano con insalatina gustosa e selezione di affettati ed involtini di peperoni ripieni al forno, un primo a scelta fra gnocchi alla toma di Martiniana oppure tagliatelle al ragù di trota salmonata e pomodori confit, un secondo a scelta fra scaloppine al limone e cinghiale al çivet ed un dolce a scelta fra bunet, creme caramel e torta pere e cioccolato.

Menù polenta (20 euro): comprende antipasti misti, assaggio delle polente con contorni (con salsiccia, concia e con bagna cauda) e dolce.

Per l’ordinazione è sufficiente inviare un messaggio whatsapp oppure chiama il numero 328.6925406.

La consegna avviene gratuitamente nei comuni di Ostana, Crissolo, Oncino, Paesana, Sanfront, Martiniana Po, Gambasca, Rifreddo, Revello, Envie, Castellar, Pagno, Brondello, Saluzzo, Barge, Bagnolo Piemonte, Cavour, Bibiana, Bricherasio, Osasco, Pinerolo (una maggiorazione di 3 euro verrà richiesta per acquisti inferiori a 25 euro)

Per ordini superiori ai 5 menù la consegna è prevista anche in Comuni più lontani di quelli appena citati.

Per ricevere il pranzo è necessario ordinare entro le 11.

Per ricevere la cena l’ordinazione deve essere effettuata entro le 17.