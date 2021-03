Raffiche di foehn sino a mercoledì: nel fine settimana colpo di coda dell'inverno

Un flusso di correnti settentrionali interesserà la nostra zona presentandosi più attivo lungo le alte vallate, attivando nel contempo venti di foehn lungo le pianure, sino a mercoledì. Poi colpo di coda invernale ,con una zona di bassa pressione in approfondimento da giovedì e maltempo al Nord Ovest con forse neve in pianura, per il prossimo week-end.