Venasca riscopre il volto femminino di Dio attraverso un vangelo apocrifo

Alla vigilia dei mercatini di Natale di Valle, previsti per la giornata di domenica 21, Venasca viaggia nella storia alla scoperta di un vangelo apocrifo riemerso dalle sabbie dell'Egitto esattamente 80 anni fa. Sabato 20 dicembre alle 16.30 nella biblioteca civica di via Casavecchia 14 proseguono gli incontri letterari con la presentazione del saggio “La voce della Dea gnostica” (Venexia Editore, Roma 2025) dello storico delle religioni e giornalista centallese Paolo Riberi. L’evento, promosso dall'amministrazione comunale, sarà a ingresso libero e gratuito: dialogherà con l’autore il prof. Alessandro Tonietta.

Il libro, edito da Venexia Editore (Roma, 2025) rappresenta la prima edizione commentata in lingua italiana del vangelo apocrifo Tuono: Mente Perfetta, un componimento poetico risalente ai primi secoli dell’era cristiana che, con un taglio a dir poco insolito e rivoluzionario, affronta il tema del volto femminile di Dio.

A rivolgersi agli ascoltatori e ai lettori di ogni tempo è la stessa voce divina, che parla in prima persona e utilizza un linguaggio poetico e ricco di enigmi, sfidando i suoi interlocutori a indovinarne l’identità: secondo questo antico vangelo apocrifo, composto nell’Egitto alessandrino del terzo secolo, in un mondo antico ormai giunto al crepuscolo, Dio è “la madre e la figlia”, “la santa e la prostituta”, “la prima e l’ultima”, “l’onorata e la disprezzata”, “la guerra e la pace”, e tanto, tanto altro ancora. Ma sempre, e inequivocabile, Donna.

L’opera, rimasta a lungo priva di un’edizione in lingua italiana, è stata tradotta direttamente dall’originale copto da Riberi, che parte dai suoi versi – suggestivi e quanto mai attuali, in una stagione storica che ancora troppo spesso tende a marginalizzare il ruolo della donna e della femminilità – per proporre un viaggio tra le righe del testo antico alla scoperta del volto femminile di Dio, dalla Iside egizia all’ebraica Asherah (la mitica “consorte dimenticata di Yahweh”), e da Maria Maddalena alla divina Sophia degli gnostici.

Tante anche le suggestioni contemporanee: benché clamorosamente ignorato dal mondo italiano, "Tuono: Mente Perfetta" riveste un ruolo di primo piano nell’Occidente anglo-americano, dove ha ispirato importanti brani musicali, romanzi vincitori del Premio Nobel per la letteratura, fumetti e persino un cortometraggio a firma del celebre regista Ridley Scott.

PAOLO RIBERI è laureato in Filologia e letterature dell’antichità, in Diritto e in Economia presso l’Università degli Studi di Torino. Studioso di storia antica e letteratura delle origini cristiane, è anche membro della Società Italiana di Storia delle Religioni (SISR). In ambito saggistico ed è autore di vari saggi dedicati al mondo dei vangeli gnostici e alla loro influenza sul mondo contemporaneo, tra cui L’Apocalisse di Adamo (2013), Maria Maddalena e le Altre (2015), Pillola Rossa o Loggia Nera? (2017), L’Apocalisse gnostica della Luce (2019), Abraxas: La magia del tamburo (2021, con Igor Caputo), Il Serpente e la Croce (2021), Il Risveglio di Neo (2022) e La Filosofia di Stranger Things (2023, coautore). È altresì autore, insieme con il prof. Giancarlo Genta del Politecnico di Torino, di Oltre l'orizzonte (2019) e I Profeti dell’Apocalisse (2024), dedicati al retaggio storico-filosofico della tecnologia scientifica occidentale, e di due saggi dedicati ai molti punti di contatto tra storia delle religioni, gnosi, mito e fantascienza: I Segreti di Dune (2024) e I Segreti di Alien (2024).