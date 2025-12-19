 / Eventi

Eventi | 19 dicembre 2025, 12:15

A Cuneo si attende il Natale con le "Armonie per la Natività": un concerto di Cosmina Silvia Stitzl, Ginevra Anghilante e Lorenzo Martini

Domenica 21 dicembre alle 21 nella Chiesa di San Sebastiano: ultimi posti disponibili per la serata musicale sacra organizzata da Territori e dall'Università di Arad

La mezzosoprano Cosmina Silvia Stitzl

Manca poco al concerto "Armonie per la Natività", l'evento musicale che domenica 21 dicembre alle ore 21 trasformerà la Chiesa di San Sebastiano in un luogo di contemplazione e bellezza artistica.

Per chi desidera vivere una serata indimenticabile in prossimità delle festività natalizie, questa è l'occasione perfetta per immergersi nel repertorio sacro più emozionante, in compagnia di interpreti di eccellenza e in un'atmosfera di raccoglimento spirituale.

Chi ancora non ha prenotato ha tempo fino a domani sera per assicurarsi un posto. L'ingresso è libero, ma la prenotazione è vivamente consigliata poiché i posti sono limitati e il numero di adesioni cresce di ora in ora. È sufficiente accedere al link su Eventbrite per confermare la propria presenza: https://tinyurl.com/me6c3kd9 

Domenica sera il pubblico potrà ascoltare un viaggio musicale affascinante che spazia dai capolavori assoluti – come l'Agnus Dei di Bizet, il Panis angelicus di Franck e i brani da Gloria di Vivaldi – ai canti natalizi più amati: da Adeste Fideles a Stille Nacht, fino al Cantique de Noël di Adolphe Adam.

[La giovane soprano Ginevra Anghilante nella foto di Vincenzo Nicolello]

La mezzosoprano Cosmina Silvia Stitzl, docente all'Università di Arad, e la giovane soprano cuneese Ginevra Anghilante, studentessa del Conservatorio "G.F. Ghedini", interpreteranno i brani con la sensibilità artistica che contraddistingue questi musicisti. Accompagnarle sarà il pianista Lorenzo Martini, maestro collaboratore di grande esperienza.

[Il pianista Lorenzo Martini]

Una serata dove la voce e il suono si fonderanno in un'unica preghiera collettiva. Nel silenzio della notte d'inverno, le note si innalzeranno come preghiere di luce, trasformando la spiritualità in canto e la musica in speranza. Un momento di bellezza e pace, particolarmente significativo nel periodo natalizio.

Appuntamento domenica 21 dicembre alle 21 presso la Chiesa di San Sebastiano, in Contrada Mondovì. Al termine del concerto, gli organizzatori offriranno ai presenti tisana e dolcetto, per prolungare l'atmosfera di convivialità.

Non dimenticate di prenotare: l'evento è a ingresso libero, ma i posti sono limitati. Domani sera potrebbe essere troppo tardi.

redazione

