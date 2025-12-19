A Cuneo si attende il Natale con le "Armonie per la Natività": un concerto di Cosmina Silvia Stitzl, Ginevra Anghilante e Lorenzo Martini

Manca poco al concerto "Armonie per la Natività", l'evento musicale che domenica 21 dicembre alle ore 21 trasformerà la Chiesa di San Sebastiano in un luogo di contemplazione e bellezza artistica.

Per chi desidera vivere una serata indimenticabile in prossimità delle festività natalizie, questa è l'occasione perfetta per immergersi nel repertorio sacro più emozionante, in compagnia di interpreti di eccellenza e in un'atmosfera di raccoglimento spirituale.

Chi ancora non ha prenotato ha tempo fino a domani sera per assicurarsi un posto. L'ingresso è libero, ma la prenotazione è vivamente consigliata poiché i posti sono limitati e il numero di adesioni cresce di ora in ora. È sufficiente accedere al link su Eventbrite per confermare la propria presenza: https://tinyurl.com/me6c3kd9

Domenica sera il pubblico potrà ascoltare un viaggio musicale affascinante che spazia dai capolavori assoluti – come l'Agnus Dei di Bizet, il Panis angelicus di Franck e i brani da Gloria di Vivaldi – ai canti natalizi più amati: da Adeste Fideles a Stille Nacht, fino al Cantique de Noël di Adolphe Adam.

[La giovane soprano Ginevra Anghilante nella foto di Vincenzo Nicolello]

La mezzosoprano Cosmina Silvia Stitzl, docente all'Università di Arad, e la giovane soprano cuneese Ginevra Anghilante, studentessa del Conservatorio "G.F. Ghedini", interpreteranno i brani con la sensibilità artistica che contraddistingue questi musicisti. Accompagnarle sarà il pianista Lorenzo Martini, maestro collaboratore di grande esperienza.

[Il pianista Lorenzo Martini]

Una serata dove la voce e il suono si fonderanno in un'unica preghiera collettiva. Nel silenzio della notte d'inverno, le note si innalzeranno come preghiere di luce, trasformando la spiritualità in canto e la musica in speranza. Un momento di bellezza e pace, particolarmente significativo nel periodo natalizio.

Appuntamento domenica 21 dicembre alle 21 presso la Chiesa di San Sebastiano, in Contrada Mondovì. Al termine del concerto, gli organizzatori offriranno ai presenti tisana e dolcetto, per prolungare l'atmosfera di convivialità.

Non dimenticate di prenotare: l'evento è a ingresso libero, ma i posti sono limitati. Domani sera potrebbe essere troppo tardi.