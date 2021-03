Chocolat D'Art effettua consegne a domicilio o da asporto

Anche se siamo in zona rossa, è possibile acquistare in formula takeaway oppure ordinare la colazione con consegna presso il proprio posto di lavoro o comodamente a casa.

Già dalle 6 del mattino potrai ordinare caffè, cappuccino, croissant, pizza, focaccia, biscotteria secca, torta chocolat, cuneesi, uova di cioccolato, colombe e praline assortite: tutti prodotti artigianali freschi realizzati con le migliori materie prime.

Da diversi mesi è possibile comperare anche il pane, preparato con lievito naturale e una farina zero integrata con semola rimacinata di grano duro.



I clienti che avranno piacere di pranzare, potranno prenotare entro le ore 11 il proprio pranzo a domicilio o da asporto che potrà essere composto da:

- lasagne al forno

- pizza di Max

- focacce farcite tostate

- insalata mista

- insalata con pollo sfilettato

- caprese







Ci stiamo avvicinando alla Pasqua e anche quest’anno i nostri ragazzi saranno contenti di ricevere le tanto attese “uova di Pasqua” realizzate a mano e personalizzate secondo le vostre richieste.

Ricordiamo che la colazione (caffè, cappuccino, croissant, ecc), il pranzo e tutti gli altri prodotti Chocolat d’Art possono essere sempre ritirati in formula takeaway presso il punto vendita in via Sebastiano Grandis 6.



Il servizio è attivo dalle 6 del mattino alle 18 del pomeriggio, tutti i giorni dal lunedì al sabato.



Per informazioni e ordinazioni telefonare 0171-601656.



Facebook: https://www.facebook.com/chocolat.dart/