I Caffè della Valle Stura online con i “Ragazzi della III età”

I ragazzi della III età presentano “I caffè della Valle” ogni giovedì alle ore 15 su Google Meet.

L’iniziativa nasce dalla necessità di continuare ad incontrarsi, divertendosi e condividendo esperienze e testimonianze con l’obiettivo di non smettere mai di imparare e di confrontarsi. Ogni incontro viene dedicato ad un tema differente che viene sviluppato dalle persone attive nel progetto oppure da esperti esterni, con il supporto e la supervisione delle educatrici del progetto. I temi individuati per questa prima fase sono: giochi per tenere attiva la mente, storie, tradizioni e la cucina.

Le iniziative de I Ragazzi della III Età sono dedicate alle persone over 60 della Valle Stura o zone limitrofe. Gli incontri sono gratuiti e durano all’incirca un’ora; si svolgono sulla piattaforma Google Meet, alla quale si può accedere gratuitamente da smartphone (cellulare), tablet o computer.

Per partecipare e per capire come fare ad accedere contatta Elena Barberis 3881178400 o Alessia Bagnis 328 541 9083.

Il progetto dei Ragazzi della Terza Età si rivolge alla popolazione over 65 della Valle Stura.

Il gruppo attivo, nato nel 2017, continua ad incontrarsi online per stare insieme, ideare e organizzare delle attività per sè o per la comunità. I principali obiettivi sono incentivare la solidarietà tra pari, la reciprocità e l’autonomia, mirando al miglioramento della salute degli anziani intesa in senso globale; predisporre occasioni di scambio e di sviluppo per una comunità competente e responsabile verso i suoi cittadini. Un progetto per “giovani anziani” impegnati nella promozione di attività volte ad aumentare il benessere personale e della comunità e, più in generale, al miglioramento della qualità di vita.

Il progetto, finanziato dalla Regione Piemonte nell'ambito del Bando Coesione Sociale 2020, vede come capofila Insieme Diamoci una Mano - Valle Stura ODV in rete con numerosi partner del territorio: Unione Montana Valle Stura con diversi comuni (Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Roccasparvera, Valloriate, Vinadio, Vignolo), il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, l'ASL CN1, il Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo e l'associazione Yepp Valle Stura. Dal punto di vista operativo il progetto è accompagnato da l'Istituto di Ricerca e Formazione Eclectica e dalla Cooperativa Sociale Emmanuele.