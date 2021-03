Vaccini, Valle Stura: servizio di supporto per gli ultra 70enni per le preadesioni

Il Centro Operativo Intercomunale della valle Stura di Demonte, in collaborazione con i Comuni della valle e i medici di base, informa che è disponibile un servizio per coloro che hanno problemi nella pre adesione online per i vaccini anticovid.

I cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni, che vivono a Demonte, Aisone, Vinadio, Sambuco, Pietraporzio o Argentera si possono rivolgere al proprio Comune negli orari di apertura per essere aiutato.

Si potrà inoltre contattare l'Associazione “Insieme Diamoci una mano” che collabora nelle prenotazioni: Giordano Paola 338.6111582 / Ventino Borromeo Carla 333.6900750 / Veronique Quaglia 334.2277136.

In entrambi i casi è necessaria la tessera sanitaria a portata di mano e fornire un numero telefonico.