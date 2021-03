Festa del papà: dal Caffè Letterario di Bra 10 libri per rendere indimenticabile la giornata dedicata al nostro supereroe

Il papà è l’eroe di ogni bambino e per la sua festa, in calendario il 19 marzo, il dono perfetto è un libro da leggere insieme la sera nel lettone o nel pomeriggio sul divano. Non sapete quale scegliere? Dal Caffè Letterario di Bra ecco qualche idea per regalare il titolo giusto con cui iniziare in dolcezza la giornata o concluderla con un tenero abbraccio.

‘Papà, mi prendi la luna, per favore?’. La protagonista del libro si chiama Monica e chiede al suo eroe personale di prendere la Luna, o almeno di portarle uno spicchio. Il volume realizzato da Eric Carle, uno dei più importanti scrittori per bambini, racconta una storia delicata e magica. Si può forse dubitare che un papà non riesca a conquistare la Luna? Assolutamente no, soprattutto se trova innumerevoli espedienti per raggiungerla. Le pagine del libro, quindi, si allungano, si allargano, creano delle immagini 3D ideali per immergersi nell’impresa, fino ad arrivare alla pagina centrale che mostra una Luna in tutto il suo splendore.

‘L’ippocampo, un papà speciale’ è un altro capolavoro di Eric Carle. Nei cavallucci marini è il maschio che fa nascere i piccoli. Il signor Ippocampo scivola dolcemente per il mare dove incontra alcuni pesci che come lui si prendono cura delle uova fino a quando si schiudono. Un libro che, con immagini colorate e arricchito con pagine in acetato, esalta il ruolo del papà nel prendersi cura dei propri cuccioli.

‘Il viaggio di piedino’ di Elisa Mazzoli e Marianna Balducci è di forma quadrata, con le punte arrotondate e le pagine resistenti. La foto di un piedino cammina tra le pagine scoprendo forme, odori e immagini nuove, per poi tornare da qualcosa di conosciuto e sicuro… il piede di papà. Vincitore del Premio nazionale Nati per Leggere 2018, sezione Nascere con i Libri (6-18 mesi).

‘P come papà’ di Isabel Martins elogia le doti di ogni papà attraverso le illustrazioni eleganti e delicate di Bernardo Carvalho. L’angelo custode in un attimo si trasforma in un grande tunnel per nascondere i piccoli e proteggerli da ciò che li spaventa. Bastano pochi secondi e il supereroe è pronto a farvi volare, cavalcare e affrontare mille avventure, inventando giochi divertenti e indimenticabili.

Un libro che è una dedica ad ogni papà è ‘L’amore di un papà’, una storia semplice, dolce, ma allo stesso tempo forte. Le illustrazioni di Raffaella Avitabile si fondono alle parole di Amelia Tipaldi per creare un mondo pieno di sentimenti ed emozioni, dove i protagonisti sono i bambini e il loro rapporto esclusivo con il papà. Attraverso una serie di colori e sfumature, che vanno dalle tinte più accese a quelle più tenui, si racconta l’evoluzione e il legame che giorno dopo giorno si crea tra padre e figlio.

‘Il mio papà ha la barba’. Dedicato a tutti i papà che hanno la barba, il libro è un modo divertente per trascorrere il proprio tempo libero con i più piccoli. Questo libro-gioco consente ad ogni bambino di disegnare, colorare o inventare storie in compagnia del papà. Grazie alle tavole e alle pagine bianche, il volume racconta la storia della barba del papà, pronto ad affrontare mille avventure. Anche se non è tutto vero, sognare in compagnia del proprio supereroe non costa nulla!

A proposito di libri da costruire ecco ‘Papà ho scritto un libro su di te’. Il volume è stato pensato per essere scritto e completato dai bambini, dare libero sfogo alla loro fantasia, ma soprattutto rendere la festa del papà un giorno indimenticabile. Il libro permette di condividere l’esperienza insieme alla sorellina o al fratellino. Basta munirsi di pennarelli e pastelli e realizzerete una vera e propria opera d’arte.

I bambini, si sa, non vogliono mai andare a dormire presto, ogni sera insistono per rimanere svegli e fanno i capricci. Ma cosa succederebbe se i ruoli si invertissero e fossero i papà a fare storie? Come gestirebbero la situazione i figli? Ce lo racconta Carolie Saudo in ‘Che fatica mettere a letto… papà!’, un libro ironico e divertente, che farà riflettere i bimbi.

‘Stammi vicino, papà’ è un libro da leggere tutti insieme. Il volume racconta il tenero racconto del rapporto tra una bimba e suo padre. L’uomo anche se agli occhi della piccola appare come un uomo imponente, in realtà è protettivo e rassicurante. Lui è quello che le racconta le favole della ninna nanna, che la rassicura nei giorni bui. In questo libro il rapporto tra padre e figlia viene raccontato come fonte di conforto e felicità l’una per l’altro, compagni di vita che si proteggono e si sostengono in ogni momento. Tutto viene illustrato da Snezhana Soosh attraverso una serie di immagini ricche di poesia.

Per ultimo, ‘Ti chiamerò papà’, un albo scritto da Can Ran e illustrato dall’artista cinese Ma Daishu. Un uomo incontra un bambino e diventano compagni di viaggio. L’uomo va alla ricerca di tesori e il bambino ha con sé uno zainetto che riempie lungo il percorso. Una notte compaiono all’improvviso dei ladri che però non trovano niente di interessante da rubare. Che cos’ha il bimbo nel suo zainetto? Il bambino l’ha riempito con tutte le parole e i discorsi del suo compagno di viaggio. E nell’angolo dello zainetto c’è un biglietto con su scritto: “Tutte le cose hanno un nome… Solo tu non ce l’hai. Certe volte ti chiamo ‘ehi!’ e tu mi chiami ‘bambino’. Ma vorrei tanto trovarti il nome giusto… Ho trovato! Ti chiamerò… PAPÀ!”.