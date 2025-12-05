Genola implementa la videosorveglianza con dieci nuove telecamere

Grazie a 41mila euro ottenuti da fondi ministeriali e da un contributo dell’Unione del Fossanese il Comune di Genola potrà implementare il suo sistema di videosorveglianza urbana.

Il progetto, sviluppato secondo le linee guida della sicurezza urbana integrata, prevede

l’installazione di 10 nuove telecamere, che si aggiungeranno alle 35 già presenti sul territorio comunale, di cui 5 varchi di lettura targhe.

Grazie a questo intervento, saranno videosorvegliate 7 ulteriori aree strategiche, tra cui le vie S. Giorgio, Castello, delle Scuole; l’incrocio tra via Reyneri e via Vittorio Veneto; le vie Pagliani, Roma, San Sebastiano; la stazione ferroviaria.

Il sistema sarà interconnesso con le forze dell’ordine e le banche dati nazionali, garantendo un monitoraggio efficace e tempestivo. La rete di collegamento utilizzerà tecnologia Wi-Fi Hiperlan, con centro di gestione presso la sede comunale.

"Questo progetto rappresenta un passo concreto verso una maggiore sicurezza per i nostri cittadini – dice il sindaco di Genola e presidente dell’Unione del Fossanese, onorevole Flavio Gastaldi –. Grazie alla collaborazione con la Prefettura e al sostegno del Ministero dell’Interno, potremo dotare il territorio di strumenti tecnologici avanzati, integrati con le forze dell’ordine, per prevenire e contrastare fenomeni criminosi. È un investimento importante per la tranquillità delle nostre comunità".

Dal Comune arriva un sentito ringraziamento va al consigliere delegato alle politiche per la sicurezza integrata Alberto Galleano e agli uffici comunali e dell’Unione del Fossanese, il cui impegno e professionalità hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto.