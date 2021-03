Garessio, Pasqua in anticipo per gli ospiti dell'Opera Pia Garelli: festa di primavera, un pianoforte e il ritorno della stanza degli abbracci

Le note di un bellissimo pianoforte hanno fatto da colonna sonora a un pomeriggio di feste alla Fondazione Opera Pia Garelli di Garessio.

Ieri, lunedì 22 marzo, una giornata in musica e allegria che ha regalato agli ospiti un piccolo assaggio di ritorno alla normalità.

Il signor Ugo, garessino che in passato frequentava la struttura in qualità di volontario e musicista, è da poco entrato in struttura e ha potuto inaugurare personalmente il pianoforte che aveva donato per gli ospiti la scorsa estate.

Intanto, nella sala adiacente al salone, i volontari cantori hanno fatto ritorno per la prima volta dopo lo scoppio della pandemia, per cantare in allegria e salutare gli ospiti, in sicurezza, dietro l'apposita vetrata.