A Monticello d'Alba la prima comunità energetica

Per fare parte della prima Comunità Energetica di Monticello come Produttore/Consumatore è necessario disporre di un impianto fotovoltaico costruito dopo il 1 marzo 2020 collegato alla stessa cabina di trasformazione secondaria della zona di Piazza Martiri, oppure se non si ha un impianto fotovoltaico è possibile partecipare come semplice consumatore.

I principali vantaggi delle comunità energetiche:

AMBIENTALI: riduzione delle emissioni di CO2, in quanto le comunità energetiche utilizzano energia prodotta da fonti rinnovabili.

SOCIALI: autoproduzione di energia e distribuzione della stessa tra i cittadini della comunità energetica.

ECONOMICI: risparmio sui costi di importazione, in quanto le comunità energetiche garantiscono al Paese maggiore autosufficienza energetica.

RISPARMIO IN BOLLETTA: grazie ai fenomeni di autoproduzione e distribuzione interna di energia i membri della comunità possono godere di notevoli vantaggi in termini di abbattimento dei costi in bolletta.

Informazioni aggiuntive o per partecipare ad un incontro di approfondimento contattare gli uffici comunali al numero 0173.64113.