ArsAREA: ecco i vincitori del concorso musicale promosso da Fondazione Fossano in Musica

Si è concluso il concorso musicale ArsAREA, organizzato e promosso dalla scuola di musica Fondazione Fossano in Musica, assegnati tutti i premi. È stato un successo questa prima edizione che, in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, ha riscontrato un grande successo sia per numero di visualizzazioni che per partecipanti arrivati anche da fuori regione. Le provincie più vincitrici sono state Cuneo e Alessandria, che nel medagliere si sono affermate nelle primissime posizioni.



“Ho avuto la fortuna di assistere a tutte le prove e ho potuto percepire l’entusiasmo, l’ansia, l’emozione di tutti i partecipanti. Ho inoltre toccato con mano la grande professionalità di tutti i docenti che si sono avvicendati nelle diverse giurie. Voglio ringraziare ancora una volta i soci fondatori e, per quanto riguarda il sostegno economico al concorso, il comune di Fossano e la CRF SpA. Voglio inoltre ringraziare il direttore Brignone che ha avuto l'idea di questo concorso e tutto lo staff della FFM che ha fatto in modo che tutto fosse messo a punto nei minimi dettagli” commenta il presidente della FFM Gian Franco Riorda.



“Quando uno studente decide di iscriversi a un concorso, in ogni caso, ha già vinto - afferma il direttore della scuola di musica Gianpiero Brignone -. Partecipare richiede studio, preparazione, approfondimento e tutto concorre a una crescita personale e curriculare molto importante. Ritengo che tutti i 167 partecipanti abbiano vinto in questo senso”.



I premi assegnati nella categoria di musica Classica.

Per la sessione pianoforte, primi assoluti nelle proprie fasce, sono stati premiati: Barberis Marte, Aurora Yutong Zhu, Pietro Baudo. Per la categoria gruppi, sono stati premiati Cantone Glenda e Verbitzkaya Julia. Sezione fiati: Mazzanti Lucio, Grasso Lorenzo e Roggero Lucrezia. Categoria Musica Classica: Dondo Luca, Viada Gabriele e Pignatta Carlo. Nella sezione archi hanno primeggiato: Marabotto Maria, Giletta Sofia e Borreani Indro.



I premi assegnati nella categoria Jazz: sono stati premiati: Profeta Tommaso, De Lilla Ichele e Marchese Aurora.



Categoria Pop-Rock-Crossover: Grimaldi Beatrice, Mazza Anna, Delsoglio Lorenzo, Arnaudo Alessandro, Melis Alessandro.



Dal momento in cui tutte le esibizioni erano disponibili sul gruppo Facebook ArsAREA, anche il pubblico da casa ha potuto votare il proprio partecipante preferito mettendo “Like” all’esibizione.



I più premiati dal pubblico, nella sezione di musica Classica, sono stati: Rosano Alessia e Sassi Milena, Zunino Marco, Dondo Luca, Ponzo Paolo e A.F.



Per quanto riguarda la categoria pop-rock-crossover ha primeggiato Gattino Alessandro, nella sezione chitarra Ferrato Eleonora, per il pianoforte il giovane fossanese Nucera Mirko, nella sezione voce Brondino Eleonora e Lombardo Chiara, nel Jazz Magrì Antonio e nei gruppi è stata premiata la band “Urlo Orban Trio” composta da Sorba Tommaso, Giordano Lorenzo e Alasia Christian.