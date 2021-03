Lions Club dona 2mila euro alla scuola primaria e materna di Entracque

Il 22 marzo scorso una serata lionistica importante è stata organizzata via webinar dai Lions Club di Torino Valentino Futura e dal Lions Club Borgo San Dalmazzo-Besimauda.



La serata con la presenza virtuale del Governatore Giancarlo Somà del Distretto 101Ia1, con gli Officer Mario Bianco e Aron Bengio, del Presidente della Zona C del Distretto 108 Ia3, Michele Girardo, e dei due Presidenti dei Club, Gabriella Bisio e Guido Olivero, ha avuto come obiettivo la donazione di 2.000 euro alla scuola primaria e materna del Comune di Entracque. La somma è stata raccolta grazie alla vendita dei libri scritti dalla dr.ssa Teresa Mazzini, del Club di Torino, sull’elogio al rispetto delle regole in tema di sicurezza stradale.



Il progetto condiviso dai due Club sotto il titolo “ricostruire è un segno di rispetto” è stato agito verso il Comune di Entracque, realtà duramente colpita dall’alluvione e su questo aspetto si è anche focalizzato l’intervento di ringraziamento del sindaco Gian Pietro Pepino. I progetti che verranno messi in campo presso le scuole di Entracque riguarderanno, ha accennato la dirigente scolastica Renata Varrone, nuove modalità di coinvolgimento laboratoriale dei bimbi delle due scuole.