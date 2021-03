On. Molinari (Lega): "Piena solidarietà all'assessore regionale Icardi per il vile atto di intimidazione”

"A nome della Lega Piemonte esprimo massima solidarietà all'Assessore regionale alla Sanità Icardi, che ha subìto in queste ore un vile atto di intimidazione. Ci auguriamo che tutti condannino il gesto, perché in un momento di fortissima tensione sociale come questo è necessario tutelare le istituzioni che sono in prima linea per fronteggiare l’emergenza”.



Così l'On. Riccardo Molinari, Capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, nella sua veste di Segretario della Lega Piemonte, commenta la lettera minatoria recapitata giovedì mattina agli uffici della Regione Piemonte, indirizzata all'assessore Icardi.