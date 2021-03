Gli studenti dell’I.I.S. Arimondi Eula di Savigliano e Racconigi hanno assistito on-line allo spettacolo “Hell o’ Dante, Canto V Paolo e Francesca tra i Lussuriosi”

Il 25 marzo gli studenti dell’I.I.S. Arimondi Eula di Savigliano e Racconigi, in occasione del Dantedì-Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri hanno assistito on line allo spettacolo “Hell o’ Dante, Canto V Paolo e Francesca tra i Lussuriosi”, un progetto della Fondazione Piemonte dal Vivo, in collaborazione con Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani.

Originale e appassionante la narrazione del canto V effettuata da Saulo Lucci, il quale con il suo monologo ha sviscerato le terzine del Canto, anche attraverso brani pop e rock attentamente selezionati e suonati dal vivo e approfondito la storia dei due innamorati Paolo e Francesca.

Particolare l’accostamento di Candle in the wind di Elton John ai due amanti: secondo l’attore e autore il musicista inglese parrebbe riferirsi alla fragilità di Francesca quando descrive la candela sbatacchiata dal vento...

Nello spettacolo viene messa in risalto proprio la figura di Francesca da Rimini, costretta a sposare, ancora ragazzina, Gianciotto Malatesti, un uomo molto più vecchio di lei, brutto e storpio e innamorata profondamente del fratello di costui, Paolo, con il quale viene travolta da un sentimento incontrollabile. E proprio per non aver saputo porre un freno al loro amore Dante condanna i due amanti, collocandoli nel Girone dei Lussuriosi.

Al termine dello spettacolo Lucci ha risposto alle domande poste dagli studenti, calando nella nostra società la vicenda di Paolo e Francesca, evidenziando la difficoltà di dare, ancora oggi, un giudizio univoco sulla storia dei due innamorati.