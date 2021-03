Vaccinazioni dei volontari alla Protezione Civile di Fossano: l’hub rimarrà a disposizione dei medici di base (FOTO e VIDEO)

Un dispiegamento di rappresentanza politiche davvero notevole quello che ha accompagnato oggi, sabato 27 marzo, il governatore della regione Alberto Cirio a Fossano per la vaccinazione dei volontari. Con lui anche l’assessore regionale alla Protezione Civile Marco Gabusi e alla Sanità Luigi Genesio Icardi.



È iniziata questa mattina la prima delle due giornate di vaccinazione, dedicata agli operatori della Protezione Civile, ospitati all’interno della sede di Fossano del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile.



All’interno dell’imponente struttura fossanese, sono stati allestiti 6 hub vaccinali nei quali, 16 medici e 16 infermieri prestano servizio come volontari. Tra oggi e domani saranno circa 880, su 3mila volontari, a ricevere la prima dose del vaccino Astranezenca. Per gli operatori presenti ricevere oggi questa dose rappresenta una sicurezza in più per continuare a offrire l'aiuto e il sostegno, che dalla prima ondata, garantiscono ai cittadini.



“La Protezione Civile deve e vuole essere in prima linea nella lotta al Covid-19. Oggi l’espressione ‘tenere la paura per sé condividendo il coraggio’ acquista maggior valore- afferma Roberto Gagna, Presidente del Coordinamento Territoritoriale di Cuneo-. Visto l’impegno, di tutti i volontari, negli hub territoriali predisposti alla somministrazione dei vaccini, è giustamente il caso che vengano vaccinati quanto prima. Confiamo di affidare questa struttura ai medici di base per tutto il fossanese. Siamo contenti dell’attenzione dimostrataci dalle istituzioni perché spesso lavoriamo sodo e questa attenzione non c’è. Essere volontario è una scelta di vita, per restituire alla società qualcosa che abbiamo preso”.



Giunto a Fossano, il governatore Cirio, ha dichiarato come la regione abbia voluto fortemente che, chi fosse in grado di autogestire le inoculazioni, agevolasse il sistema sanitario con queste giornate. “In Piemonte abbiamo 3 punti vaccinali, dove la Protezione Civile ha convocato i volontari, che nelle giornate di oggi e domani riceveranno il vaccino - ha commentato Cirio -. La Protezione Civile piemontese è la migliore d’Italia, per noi, oggi è un segno di attenzione e ringraziamento nei confronti del vostro preziosissimo ruolo”



L’ex eurodeputato ha poi assicurato che tutti gli over80 piemontesi, entro il 15 aprile, riceveranno almeno la prima dose del vaccino. Il Piemonte, grazie all’accordo con Federfarma, ha fatto partire 40mila dosi di Astrazeneca che da lunedì, saranno a disposizione di 735 medici. “Il rallentamento è dovuto naturalmente ai vaccino che arrivano. Abbiamo preso una decisione, che seguiremo fino alla fine, che è quella di vaccinare tutti gli over80 con Pfizer e Moderna” ha concluso il governatore.



I membri della Protezione Civile sono persone che, gratuitamente, impiegano il loro tempo nell’assistenza e nell’aiuto dei cittadini, con la pandemia il loro ruolo fondamentale è stato messo maggiormente in risalto ma, queste persone,

sono sempre presenti sul nostro territorio: dall’assistenza agli eventi, alle grandi emergenze.



“Da fine febbraio 2020, giorno nel quale il sindaco Dario Tallone ha convocato il COC, abbiamo dovuto organizzarci nell’assistenza alla popolazione - il commento del coordinatore Protezione Civile di Fossano Paolo Cavallo-. Le nostre attività sono state molteplici: abbiamo distribuito tamponi e mascherine, fornito informazione tramite fono-messaggi per evitare assembramenti, abbiamo recapitato nelle scuole i PC per la DAD e molto altro. Siamo arrivati a 6742 ore di volontariato attivo, senza contare il contributo delle Associazioni di Volontariato Attivo”.

Alla visita hanno preso parte anche il Sindaco di Fossano Dario Tallone, il Vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, il Dirigente Settore Protezione Civile Regionale Franco De Giglio, il Direttore dell’Unità di Crisi Regionale e Commissario Straordinario per il Coronavirus in Piemonte Vincenzo Coccolo, il Senatore Giorgio Maria Bergesio e il Deputato Flavio Gastaldi.