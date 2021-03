Azienda Agricola Albertengo

Dal fresco al disidratato: ovvero come ridurre a zero gli sprechi della frutta coltivata in azienda utilizzando solo energia pulita e garantendo un prodotto finale di altissima qualità. Se dovessimo racchiudere in due righe la filosofia produttiva di Albertengo - azienda agricola di Revello - questa sarebbe la frase.

Ce lo racconta Marta Aiola, che dal 2018 aiuta suo marito Emiliano a gestire il laboratorio in cui essiccano - e in piccola parte trasformano in composte e succhi - la “frutta di seconda scelta” da loro coltivata ma non idonea ad essere messa in commercio.

“Parlare di seconda scelta è piuttosto riduttivo. I frutti che noi destiniamo alla disidratazione vengono scartati solo perché fuori taglia o perché non rientrano nei canoni estetici del mercato. Diversamente da quanto accade nel mondo della grande produzione industriale, dove ad esempio in una composta o in un succo possono finire anche frutti bacati o passati, noi utilizziamo solo frutta bruttina ma integra”.

È questa la premessa per un prodotto artigianale dal sapore eccezionale.

“La selezione delle materie prime è un passaggio fondamentale per un prodotto finale di alta gamma - continua Marta - Ma serve anche un processo di trasformazione che garantisca il mantenimento delle proprietà organolettiche e dell’apporto nutrizionale. Per questo abbiamo adottato un forno che deumidifica praticamente a freddo: solo 40°. Ogni singolo frutto - dai mirtilli, alle mele, ai kiwi, alla frutta estiva, fino ai cachi in autunno - viene prima lavato e tagliato a mano, e poi inserito in forno dove vi resta oltre 50 ore, senza l’aggiunta di zuccheri, coloranti o conservanti ”.

Certo, un procedimento molto lungo e dispendioso - soprattutto se si pensa che i forni industriali raggiungono temperature così elevate da essiccare la stessa quantità di frutta in meno di 3 ore - che però permette di mantenere inalterati aroma colore e struttura del fito complesso. Se a questo aggiungiamo il fatto che l’energia utilizzata proviene da un impianto fotovoltaico, possiamo dire che il disidratato Albertengo è buono, sano, bello e anche... sostenibile per l’ambiente.

“Abbiamo scelto di entrare in Fagoi proprio perché la sua logica di prossimità va in direzione della sostenibilità ambientale. Fagoi consegna i prodotti del territorio solo agli abitanti del territorio: è questo il vero chilometro zero”.

Su Fagoi è possibile trovare tutti i prodotti di Albertengo e farseli consegnare comodamente a casa vostra in pochi giorni. Fagoi – Scelta Locale: l’e-commerce targato Cuneo, che mette in contatto chi produce e chi consuma, garantendo qualità e freschezza.

