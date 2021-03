"Su piazza Europa si procede senza la sicurezza di una copertura economica?"

520 mila euro: è questo il valore del bando di gara che il Comune di Cuneo ha lanciato per la progettazione concreta del restyling di piazza Europa (con l’annessa costruzione del tanto discusso parcheggio interrato).

A riportare l’attenzione sulla tematica – nel corso della prima serata di consiglio comunale del capoluogo – è stato Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni), dopo che il 21 dicembre scorso era stato respinto un ordine del giorno in cui il consigliere chiedeva all’amministrazione di esibire pareri ufficiali e documentati della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardo la candidatura al Bando Periferie della seconda versione del progetto di restyling, la dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento rispetto alla conformità del Piano di fattiblità e la documentazione delle forme e delle voci di finanziamento mediante cessione di beni di proprietà pubblica.

Allora, Sturlese chiedeva una risposta prima del lancio del bando di progettazione. Ora che il bando di progettazione è in corso – con incarico al Settore Personale di effettuare la gara datato al 1° marzo – è tornato alla carica, chiedendosi che senso abbia realizzare un bando di gara per un progetto per il quale non si è sicuri di avere copertura economica.

“Un Comune non dovrebbe vedersi nel ruolo di agenzia immobiliare - ha detto “Beppe” Lauria nel proprio intervento - . Capiamo di contare poco o nulla, ma è certo che dal punto di vista dei rapporti istituzionali si sia ormai toccato il fondo, con progetti che si continuano a perseguire nonostante la contrarietà della città”.

L’assessore Marco Vernetti ha sottolineato ancora una volta – nella propria parte di risposta – che il progetto su piazza Europa viene considerato dalla Giunta come elemento coerente con le proprie politiche e di assoluto valore, e per questo nonostante il fallimento del primo bando di gara per la progettazione si è deciso di proseguire: “I 520mila euro sono coperti – ha assicurato - , e la realizzazione è ancora di là da venire; ovvio che se la copertura dovesse arrivare a mancare in altre fasi dell’iter di realizzazione, nessuna ulteriore gara sarà bandita”.

“Il Project Financing era stato individuato come un regalo ai privati, e adesso che l’abbiamo rimosso come modalità, non è ancora abbastanza? Non facciamo gli immobiliaristi, quello che stiamo usando è un iter rodato e che funziona già per i loculi cimiteriali: prima li realizziamo e poi troviamo gli acquirenti” ha aggiunto l’assessore Davide Dalmasso.