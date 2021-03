Nasce a Bra la prima Accademia del Nuovo Commercio.

Un’iniziativa nata dall’esigenza di affiancare concretamente i commercianti in questa fase di difficile transizione.

“La pandemia ha messo in ginocchio il settore del commercio - spiega il direttore dell’Ascom di Bra, Luigi Barbero -. Siamo convinti sia necessario sostenere le nostre imprese in tutte le azioni che possono permetterne la sopravvivenza, ma è fondamentale provare anche a trasmettere nuove competenze per sfruttare al meglio un nuovo contesto di vita e di abitudini che il Covid ci sta lasciando”.

Accademia del Nuovo Commercio nasce quindi con l’obiettivo di mettere a disposizione dei commercianti dei MOOC - dei moduli formativi gratuiti, consultabili in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, sulle tematiche di maggiore interesse per il mondo del commercio.

La promozione digitale, le nuove tendenze nei consumi, la gestione efficace dei profili social, le azioni di marketing digitale per aumentare le proprie vendite, sono solo alcuni dei format video che verranno presentati sul portale dell’Accademia del Nuovo Commercio.

“Saranno moduli formativi pensati appositamente per i commercianti - aggiunge Barbero -, della durata massima di mezz’ora. Basterà una connessione, un po’ di tempo da dedicare a questi approfondimenti e siamo certi che i nostri commercianti potranno trarne utilissimi consigli e anche opportunità di sviluppo delle loro modalità di vendita”.

L’Accademia sarà on line dal mese di maggio e offrirà da subito i primi MOOC formativi.

“Abbiamo colto in questi mesi il bisogno di affiancare le imprese in questa trasformazione - conclude Barbero - con l’Accademia avviamo un percorso importante. Dobbiamo saper interpretare i tempi attuali e per farlo dobbiamo farci ‘accompagnare’ da persone specializzate nei singoli settori. Accademia è un altro importante tassello delle tante azioni strategiche che abbiamo messo in campo in questi mesi, dal portale Bra Città Slow a ShopCall a Tutaca, tutto solo con un unico obiettivo: affiancare e sostenere i nostri commercianti”.