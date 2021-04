Turismo: in provincia di Cuneo l’Alta Via del Sale con Marta Bassino

In foto la campionessa Marta Bassino sull'Alta Via del Sale in occasione di una pedalata turistica promossa dall'ATL del Cuneese. Ph. Guido Mignone - Archivio ATL del Cuneese

L’Alta Via del Sale è una straordinaria strada bianca in quota che si sviluppa tra Piemonte e Liguria, tra Italia e Francia e che collega le Alpi al mare. Nell’estate 2020 abbiamo pedalato con Marta Bassino lungo questo spettacolare percorso ideale per gli amanti delle due ruote, che si sviluppa in paesaggi unici e di inestimabile bellezza attraverso gli ambienti incontaminati delle Aree Protette delle Alpi Marittime e del Parco delle Alpi Liguri caratterizzati da una ricca biodiversità, il meraviglioso Bosco delle Navette, le fortificazioni militari di fine Ottocento e l’incantevole area delle Carsene con i suoi paesaggi quasi lunari.

Un’esperienza che vogliamo condividere con tutti i lettori di MTB Magazine (ora in edicola) ma non solo, attraverso la pubblicazione di una nuova cartina dedicata, con testimonial Marta Bassino: gli interessati potranno farne richiesta ai nostri uffici (iatcuneo@cuneoholiday.com) e riceveranno così una proposta frizzante per vivere al meglio l’outdoor nelle Alpi di Cuneo.

Un invito a programmare l’estate scegliendo una destinazione autentica e rigenerante, lontana dalle solite mete, da scoprire in bicicletta ascoltando la playlist su Spotify “Sotto queste Alpi è bello pedalare” dell’ATL del Cuneese. Lo si legge nella presentazione del percorso proposta da Mauro Bernardi, Presidente dell’ATL del Cuneese, su MTB Magazine che omaggia ai lettori la nuova cartina.