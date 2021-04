Dopo Borgo e Fossano, anche Brossasco: "Si ha paura delle piante cittadine"

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Viviamo in un’epoca in cui si ha 'paura' delle piante cittadine, che, quindi, vanno eliminate. È successo a Borgo San Dalmazzo con una drastica capitozzatura delle piante di via Vittorio Veneto, a Fossano, dove il Comune vuole abbattere un intero viale di tigli (57), e a Brossasco, dove degli alberi che creavano un’oasi verde in un’area giochi sono rimasti in piedi unicamente i tronchi senza neppure una minuscola branca; sembrano inanimati pali di sostegno, non esseri viventi!

La capitozzatura (anche se in quest’ultimo caso il termine non è corretto, perché il risultato è ben peggiore), al di là dei danni estetici da non sottovalutare in un’area pubblica, rischia sempre di creare seri problemi di sopravvivenza e di stabilità delle piante.

È risaputo, ed è doveroso ricordarlo, che la capitozzatura è molto dannosa, innanzitutto perché le piante non riescono a rimarginare totalmente le ferite. A lungo andare possono deperire per stress vegetativo e sono più facilmente preda di malattie e carie del legno. Poi, dicono gli esperti, la mancanza di fronde nelle calde estati di questi anni causa vere “scottature” dei tessuti con insorgenza di tumori e morte delle piante.

Non comprendiamo il perché di questa scelta assurda dell’Amministrazione comunale di Brossasco. Per eliminare completamente le piante? E allora perché sono rimasti in piedi i tronchi? Per risparmiare nella potatura? È esattamente l’opposto: le piante per sopperire alle carenze nutrizionali per la mancanza di foglie e difendersi dai raggi solari produrranno tanti germogli, che cresceranno in fretta, sottili e delicati, mal distribuiti, costringendo a nuove potature se si vorrà evitare una crescita eccessiva e soprattutto pericolosa.

Il sindaco di Brossasco, Paolo Amorisco, ha chiarito che l’intervento è stato deciso per la situazione di pericolo causata dai tigli sui passanti e sulle strade adiacenti, soprattutto in caso di nevicate abbondanti e forte vento. Ma allora tutti gli alberi sono pericolosi, quindi l’unica soluzione è eliminarli tutti! Con questo drastico intervento non si risolve il problema della sicurezza, anzi, come già chiarito, la si peggiora.

Chiediamo al sindaco: è stata effettuata un’analisi tecnico-sanitaria (ad esempio il VTA, visual Tree Assessment) per stabilire la stabilità dei tigli?

D’altronde ci sono norme precise da rispettare: i criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico (D.M. Ambiente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2020). La norma prevede che l’aggiudicatario dell’intervento di potatura (personale competente con specifica qualifica professionale) debba evitare di praticare la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica. Purtroppo il danno ormai è stato arrecato e ad esso non si può ovviare.

Ci auguriamo che non abbia più a succedere nei futuri interventi di potatura e chiediamo al sindaco una adeguata compensazione per la collettività con la messa a dimora di nuove piante in altre aree del paese.