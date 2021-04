Peveragno, seconda Pasquetta senza feste delle leve: "Difficile chiedere ancora sacrifici, ma non dobbiamo mollare"

Era stato un duro colpo l’anno scorso vedere la piazza vuota, e ci eravamo ripromessi di spostare la festa a settembre, sperando in una risoluzione rapida dell’emergenza. Purtroppo la realtà si è incaricata di spazzare via il nostro ottimismo, e non solo nel settembre 2020 non è stata fatta la festa delle leve, ma neanche ad aprile 2021 non se ne parla, ed onestamente nessuno oggi ha più il coraggio di azzardare un pronostico.

Per il secondo anno niente banda musicale, niente majorettes, niente piazza piena, niente baccano, niente sfilata niente pranzo. Niente di niente.

E’ dura tenere alto il morale, è dura chiedere di fare ancora sacrifici. C’è chi da più di un anno ha l’azienda chiusa, c’è chi apre e chiude, spendendo forse più di quanto incassa, e c’è chi il lavoro lo ha perso per sempre. Ci sono tante persone in attesa di vaccino, e anche lì le nostre speranze sono messe a dura prova: forniture in ritardo, con la conseguenza di tante persone fragili e anziani che aspettano il vaccino con ansia senza sapere quando lo potranno avere, e tanta generale incertezza. Bambini senza scuola, adolescenti rinchiusi in casa e privati della possibilità di sfogare la loro naturale esuberanza, famiglie in difficoltà economica. Insomma è dura, per tutti.

Ma non dobbiamo cedere: i vaccini stanno arrivando (seppure a rilento) e le scuole a breve gradualmente riapriranno. Segnali incoraggianti, ma che devono essere accompagnati dal contributo di tutti. Chi è a capo di una comunità, di un’organizzazione o anche solo di una famiglia deve dare per primo l’esempio e mantenere la calma, e tutti dobbiamo dare il nostro contributo, facendo ancora uno sforzo in questi mesi. E anche se stamattina la piazza è di nuovo vuota, anche se è difficile resistere ancora, auguro a tutti di non perdere la speranza, di non mollare.

Se davvero a settembre saremo quasi tutti vaccinati… potremo iniziare a fare di nuovo progetti per il futuro.