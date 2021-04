Dossi permanenti, punti luce, asfaltature e lavori sul piazzale della chiesa di San Michele nel 2021 di opere a Cervasca

Sono diverse le opere in programma all’interno del comune di Cervasca in questo 2021.



Tra i più imminenti l’allargamento e la messa a punto con nuova illuminazione pubblica di via Bisalta in frazione San Defendente e i lavori di asfaltatura e illuminazione pubblica in via Divisione Cuneense.



Il valore del progetto si aggira intorno ai 360mila euro. Con un ribasso d’asta di 56mila euro che verranno riversati nell’asfaltatura di parte di via Martiri della Libertà.



Faranno poi seguito i lavori di rifacimento del piazzale della chiesa di San Michele dove sarà posato il pavimento in pietra di Luserna e si procederà con lavori di asfaltatura in via della Concezione.



Lavori di asfaltatura che interesseranno anche via Boleto e via Fermi.



Con i contributi della regione si sta inoltre operando alla sostituzione di oltre 600 punti luce a led.



Mentre con un accordo con Enel Sole saranno disponibili 20 nuovi punti luce a led, alcuni di questi interesseranno via Comba e via Martiri della Libertà.



Infine verranno sostituiti i dossi in plastica con dossi in asfalto permanente su gran parte di Cervasca.



“Questo è un intervento necessario – spiega l’assessore alle opere pubbliche del comune di Cervasca Dario Beltritti – In quanto il dosso in plastica va rimosso con il freddo per consentire il passaggio di mezzi spartineve per poi essere riattivati con il bel tempo in primavera. Inoltre quest’anno a causa delle cospicue nevicate stiamo operando alla pulizia con spazzatrice delle strade dove si è accumulata sabbia. Abbiamo un ampio territorio considerando le frazioni e due soli operai. Motivo per cui si sta registrando qualche ritardo negli interventi.”