Savigliano: Alstom prosegue la campagna di donazioni di computer e tablet

Alstom, azienda da sempre vicina al territorio, anche quest’anno prosegue la sua campagna di donazioni di computer e tablet, non più in uso all’interno dell’azienda ma perfettamente funzionanti, ad associazioni operanti nelle aree in cui l’azienda è presente.

“Questo progetto è la dimostrazione di quanto Alstom sia in prima linea nel sostenere progetti di responsabilità sociale per le comunità sul territorio. Riteniamo fondamentale che un’azienda come Alstom possa restituire valore alle comunità in cui opera con successo. La pandemia in atto ha colpito pesantemente individui già in situazioni di necessità e ha ampliato la fascia delle nuove povertà, con questo progetto vogliamo quindi dimostrare la vicinanza della nostra azienda dando un piccolo contribuito a supporto di chi ha delle difficoltà in questo momento“ ha commentato Chiara Marchisio, CSR Coordinator di Alstom in Italia.