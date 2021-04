Si sposta il centro vaccinale a Fossano che approda alla sede della Protezione Civile

Si sposta dunque il centro per le vaccinazioni anti-Covid a Fossano che lascia il centro prelievi, in via dell’Ospedale, per passare alla più ampia sede della Protezione Civile. La comunicazione è arrivata sabato durante l’incontro che si è tenuto alla presenza del commissario straordinario il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, nell'ambito dell'ASL Cn1, del sindaco Dario Tallone e dell’onorevole Giorgio Maria Bergesio.



Precedentemente infatti lo spazio adibito per le somministrazioni risultava stretto e di difficile gestione, il trasloco in via Granatieri di Sardegna invece permetterà una più agevole distribuzione degli spazi e consentirà, dosi permettendo, l’apertura di una terza linea vaccinale.



“Grazie alla collaborazione con il direttore generale dell’ASL CN1 Salvatore Brugaletta e con il Commissario Straordinario Giuseppe Guerra, abbiamo trovato l’accordo per trasferire il centro vaccinale di Fossano presso la sede della Protezione Civile di Fossano - ha commentato il sindaco Tallone -. Non c’è ancora una data definitiva per il trasloco ma avverrà il prima possibile”.