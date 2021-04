Rubata la targa sulla panchina rossa contro la violenza sulle donne a Mondovicino

Un anno fa, allo scoppio della pandemia Covid, eravamo convinti che questo periodo difficile "ci avrebbe resi migliori".

Non è stato così e a parlare sono i fatti, come quello che riguarda il danneggiamento della panchina rossa contro la violenza sulle donne, inaugurata a novembre 2019 dalla Consulta Femminile in collaborazione con il Comune e l'Ipercoop Mondovicino.

"La violenza mortifica il corpo, uccide la mente, crea paura. Non permettere a nessuno di usare la violenza in tua presenza." Così recitava la scritta incisa sulla targa che era stata affissa sulla panchina che qualcuno ha staccato e portato via.

Un gesto apparentemente piccolo, ma che denota una grandissima mancanza di rispetto e senso civico.

"Un atto di violenza è sempre qualcosa di vile, tanto più nei confronti di un simbolo di speranza in un mondo migliore." - commenta Francesca Bertazzoli, presidente della Consulta Femminile di Mondovì - "Tutte le associazioni che compongono la consulta sono indignate da questo gesto, che è la dimostrazione di quanti passi ancora debbano essere fatti. Oggi ancora più degli altri giorni, ripetiamo l'appello scritto su quella panchina: "Non permettere a nessuno di usare la violenza in tua presenza. Sii attivo, rompi il silenzio, ti sentirai meglio."