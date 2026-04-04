Tragedia a Cervasca: muore Piero Morano, 76 anni, durante la “Sentieri Cervaschesi”

Oggi pomeriggio, sabato 4 aprile, una tragica morte ha interrotto la 25ª edizione dei “Sentieri Cervaschesi”, la gara di corsa in montagna che si corre sulla collina boschiva sopra Cervasca, in provincia di Cuneo.

A perdere la vita è stato Piero Morano, 76 anni, residente a Borgo San dalmazzo, ex presidente dell’Avis e oggi vicepresidente dell’associazione, che partecipava alla manifestazione in una versione non agonistica, in forma di camminata.

Morano, in possesso di visita medica agonistica valida, aveva deciso di prendere parte alla camminata organizzata in parallelo alla competizione podistica. Stava percorrendo la tratta a piedi quando, dopo circa un chilometro e mezzo, è stato trovato a terra.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e il medico di gara, che hanno avviato subito le manovre di rianimazione cardio‑polmonare. Nonostante gli sforzi del team sanitario, il tentativo è risultato vano e Piero Morano è stato dichiarato deceduto. La moglie, che stava preparando il ristoro insieme ad altri volontari, è rimasta con lui fino all’arrivo dell’ambulanza.

Graziano Giordanengo, organizzatore dell’evento a capo dell’A.S.D. Dragonero, ricorda quei momenti: “Era con noi, ci aiutava al ristoro e poi ci ha detto: ‘Ma sì, faccio anche la camminata’. Aveva la visita medica, anche se non correva in modo competitivo perché aveva avuto qualche acciacco alla schiena. Purtroppo in quel chilometro e mezzo è stato colto da un malore e non ce l’ha fatta”.

A commuovere ancora di più l’ambiente organizzativo e quello sportivo locale è il profilo di un uomo attivo e generoso: Piero Morano, oltre che podista, è stato per anni presidente dell’Avis di Borgo e, fino alla sua improvvisa scomparsa, ne era vicepresidente.

Il sindaco di Cervasca, Enzo Garnerone, ha espresso il sincero cordoglio dell’amministrazione comunale per la tragedia avvenuta oggi durante la gara, ricordando l’impegno e la generosità del 76enne, vicino alla comunità sia come sportivo sia come volontario.

Le autorità competenti stanno procedendo con i rilievi di rito e con le indagini amministrative di routine.

Sgomento in tutta la città di Borgo San Dalmazzo, con le condoglianze che arrivano anche della Amministrazione comunale: "Piero Morano è stata una persona speciale per la nostra comunità - dice la sindaca Roberta Robbione -. Attivo nel volontariato e sempre pronto a dare una mano in caso di necessità. Aveva una visione di comunità solidale e partecipe e coinvolgeva tutti con il suo entusiasmo. È sua la idea di pensare ad una installazione visibile a tutti per dare risalto alla importanza del dono del sangue. A nome mio personale e di tutta l'Amministrazione comunale porgo le più sentite condoglianze alla famiglia e alle associazioni che Piero ha saputo far crescere".